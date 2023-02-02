İBB Başkanı İmamoğlu, ‘İstanbul Yaşlılara Soruyor Forumu’na katıldı: 'Zor anda yanınızdayız'

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 06:51

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), “Zor Anında İBB Yanında” kampanyası kapsamında dün, Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde “İstanbul Yaşlılara Soruyor Forumu” düzenledi. Foruma, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel katıldı. Forumda konuşan İmamoğlu şunları söyledi:

“En zor anında büyükşehir Belediyemiz, mutlaka insanlarının yanında olacaktır. Ve bu anlamda İstanbullular bana, sizlere hizmet etme görevini verdiyse, o zaman ben de hakkını vereceğim. Sizlere karşı sorumluyum. Bizim gibi görev yapan belediye başkanlarının ve siyasilerin karnesini aldığı gün, sandık günüdür. Umarım o gün geldiğinde karnemize geçer not verirsiniz. İstanbulluların hakkını, kimse geri alamaz.”

İBB olarak yaklaşık 45 bin yaş almış vatandaşa evde sağlık ve bakım hizmeti verdikleri söyleyen İmamoğlu, “Bundan dolayı çok gururluyuz. Darülaceze’nin hizmet kalitesini yükseltmek ve herkesin memnuniyeti için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Büyüklerimizin oradaki ortamlarını daha iyiye taşımak için de büyük bir gayret içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.



İBB’NİN, 7. KENT LOKANTASI AÇILDI

İBB, 7. Kent Lokantası’nı dün Sultanahmet’te açtı. Lokantanın açılış törenine İmamoğlu ve öğrenciler katıldı. Sadece kadınların istihdam edildiği Kent Lokantaları’nın menüleri, İBB Lojistik Destek Merkezi’nin hijyenik mutfaklarında, hazırlanıyor. Çapa, Bağcılar, Sultanbeyli, Ümraniye, Üsküdar, Avcılar ve Sultanahmet’te hizmet veren Kent Lokantaları’nda dört çeşit yemek 29 TL’den, meşrubat 5.5 TL, tatlı 7 TL, su da 1 TL’den satılıyor.