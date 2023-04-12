İstanbul'da vapur seferlerine 'hava muhalefeti' engeli

Türkiye günlerdir soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından başlayan ve 3 gündür devam eden yağış, İstanbul'da bazı vapur seferlerini de olumsuz etkiledi.

AA
Yayınlanma: 12.04.2023 - 09:00
İstanbul'da vapur seferlerine 'hava muhalefeti' engeli
Abone Ol google-news

İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamıyor.

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan duyuruda, Maltepe-Adalar, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Bostancı-Karaköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği, bazı seferlerde de gecikmeler yaşanabileceği kaydedildi.

Anlık güncellenen iptal ve seferler "https://sehirhatlari.istanbul/tr/iptal-seferler" sayfasından öğrenilebiliyor.


vapur İstanbul Hava muhalefeti

İlgili Haberler

Eyüpsultan-Kadıköy vapurunda faciadan dönüldü

Eyüpsultan-Kadıköy vapurunda faciadan dönüldü
İzmir'de vapur seferleri, hava koşulları nedeniyle iptal edildi

İzmir'de vapur seferleri, hava koşulları nedeniyle iptal edildi
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler