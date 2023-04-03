İzmir'de vapur seferleri, hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 12:27

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 13:21

İzmir'de olumsuz hava koşulları, deniz trafiğinde aksamaya yol açıyor.

İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin saat 12.30 itibarıyla iptal edildiği belirtildi.