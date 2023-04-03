İzmir'de vapur seferleri, hava koşulları nedeniyle iptal edildi
İzmir'de olumsuz hava koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferleri geçici süreyle durduruldu.
İzmir'de olumsuz hava koşulları, deniz trafiğinde aksamaya yol açıyor.
İZDENİZ AŞ'den yapılan açıklamada, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle arabalı vapur ve yolcu gemisi seferlerinin saat 12.30 itibarıyla iptal edildiği belirtildi.
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