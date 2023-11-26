İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli
İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.
Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları sebebiyle çok sayıda vapur seferinin ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
Açıklamada, iptal edilen seferler şöyle sıralandı:
"Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Beşiktaş-Adalar, Kabataş-Adalar, Maltepe-Adalar, Kadıköy-Kabataş, Kadıköy-Üsküdar-Ortaköy, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüp, Rumeli Kavağı-Eminönü hattı seferlerinin Ortaköy ve Beşiktaş İskelesi uğramaları, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Eminönü-Beşiktaş-Ortaköy hattı seferlerinin Ortaköy İskelesi uğraması, Bostancı-Adalar (Ring), Kadıköy-Beşiktaş, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Aşiyan, Kadıköy-Karaköy-Eminönü vapur seferleri."
Açıklamada, 07.00 Bostancı-Adalar-Kabataş, 07.05 Büyükada-Bostancı, 07.45 Bostancı-Adalar ve 07.30 Kabataş-Kadıköy-Adalar-Bostancı vapur seferinin de gerçekleştirilemediği ifade edildi.
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