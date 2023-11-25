Gökçeada ve Bozcaada feribot seferlerine hava muhalefeti engeli!
Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Çanakkale'nin Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tarifeli tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Kabatepe-Gökçeada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.
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