İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

Meteoroloji'nin de uyarıları sonrası, İstanbul'da sabah saatlerindeki elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamadı.

İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli
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AA
Yayınlanma: 16.10.2024 - 07:15

İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri ikinci duyuruya kadar yapılamayacak.

Şehir Hatlarından yapılan duyuruya göre, Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Çengelköy-Kabataş, Küçüksu-İstinye, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Rumeli Kavağı-Eminönü, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur, Kadıköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Sarıyer, Üsküdar-Aşiyan, Üsküdar-Karaköy-Eminönü hatlarında seferler gerçekleştirilemiyor.

Öte yandan, İstanbul Boğazı ve çevresinde yoğun sis etkili oluyor.


Etiketler: #vapur

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