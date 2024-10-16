İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli
Meteoroloji'nin de uyarıları sonrası, İstanbul'da sabah saatlerindeki elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri yapılamadı.
İstanbul'da elverişsiz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferleri ikinci duyuruya kadar yapılamayacak.
Şehir Hatlarından yapılan duyuruya göre, Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Beykoz-Sarıyer, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring), Çengelköy-Kabataş, Küçüksu-İstinye, Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş, Rumeli Kavağı-Eminönü, Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü, İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur, Kadıköy-Kabataş, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Hasköy-Sütlüce-Eyüpsultan, Kadıköy-Sarıyer, Üsküdar-Aşiyan, Üsküdar-Karaköy-Eminönü hatlarında seferler gerçekleştirilemiyor.
Öte yandan, İstanbul Boğazı ve çevresinde yoğun sis etkili oluyor.
Etiketler: #vapur
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