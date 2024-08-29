30 Ağustos İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta metrobüs, metro, Marmaray, vapur, otobüs bedava mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı'na 3 gün kaldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için toplu taşımaların ücretsiz olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos metrobüs, metro, Marmaray, vapur, otobüs bedava mı?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.08.2024 - 17:55
30 Ağustos İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos'ta metrobüs, metro, Marmaray, vapur, otobüs bedava mı?
Abone Ol google-news

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul, Ankara ve İzmir'de birçok toplu taşıma aracı ücretsiz olup olmayacağı yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 30 Ağustos metrobüs, metro, Marmaray, vapur, otobüs bedava mı?

30 AĞUSTOS İSTANBUL’DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSIZ Mİ?

İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 30 Ağustos'ta, kentteki İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapur gibi toplu ulaşım araçlarının 24 saat boyunca ücretsiz hizmet sağlayacağı aktarıldı.

Yapılan açıklamada, ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin faydalanacağı belirtildi.

İstanbulluların resmi gün ile milli ve dini bayramlarda toplu ulaşım araçlarından ücretsiz yararlanabilmesi için İBB Meclisinin aldığı karar kapsamında, 2019’da itibaren bu uygulamanın sürdüğü aktarıldı.

KİŞİLEŞTİRİLMİŞ KART SAHİPLERİ YARARLANACAK

Yapılan açıklamada, ücretsiz yolculuktan kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerinin faydalanacağı belirtildi.


30 Ağustos Zafer Bayramı haberleri 30 Ağustos haberleri metro haberleri Metrobüs haberleri Toplu Taşıma haberleri toplu taşıma ücretsiz mi haberleri

İlgili Haberler

30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı özel sektöre tatil mi?

30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı özel sektöre tatil mi?
Solotürk 30 Ağustos gösterisi ne zaman, saat kaçta? Solotürk 30 Ağustos gösterisi nerelerden izlenir?

Solotürk 30 Ağustos gösterisi ne zaman, saat kaçta? Solotürk 30 Ağustos gösterisi nerelerden izlenir?
30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi 2024! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?

30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi 2024! 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda İstanbul'da hangi ilçede, kimin konseri var?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler