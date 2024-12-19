Çanakkale ve İstanbul boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı!

Yayınlanma: 19.12.2024 - 07:15

Güncelleme: 19.12.2024 - 09:07

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 02.05 itibarıyla boğazda gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süre ile durduruldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.

Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.

İSTANBUL BOĞAZI DA KAPATILDI

Sabah saatlerinde kentte etkili olan olumsuz hava koşulları Boğaz'daki gemi trafiğini etkiledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce kısıtlı görüş (sis) nedeniyle İstanbul Boğazı'nda transit gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı.