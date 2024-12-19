Çanakkale ve İstanbul boğazı sis nedeniyle gemi trafiğine kapatıldı!
Çanakkale’de etkili olan yoğun sis nedeniyle boğaz trafiğinin, çift yönlü olarak durdurulduğu aktarıldı. İstanbul Boğazı'nda da, olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 02.05 itibarıyla boğazda gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süre ile durduruldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, boğaza giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu.
Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.
İSTANBUL BOĞAZI DA KAPATILDI
Sabah saatlerinde kentte etkili olan olumsuz hava koşulları Boğaz'daki gemi trafiğini etkiledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce kısıtlı görüş (sis) nedeniyle İstanbul Boğazı'nda transit gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı.
Etiketler: #Boğaz #çanakkale #gemi trafiği #İstanbul
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Çok yanlış yaptı Bakan Hanım… Öyle şey olur mu ya…’
- 'Evlatlar dışarıda olamaz'
- Müdürleri makamında topladı
- Kuyumcularda yeni dönem 2025'te başlıyor
- 1993'te kaybetmişti, görünce gözyaşlarını tutamadı
- İki eşi de evinde asılı bulundu: 'Bütün düzeni aynı'
- Üç isme ihraç yolu
- Basın açıklaması yapan AKP'lilere emekliden sert tepki
- İstenen ceza belli oldu!
- SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı!