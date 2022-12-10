Tekirdağ'da deniz ulaşımına 'lodos' engeli
Tekirdağ'da etkili olan lodos, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.
Tekirdağ'da hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle, yerli ve yabancı bandıralı 14 şilep ve tanker Tekirdağ açıklarına demirledi.
Lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Şiddetli rüzgar dolayısıyla balıkçılar denize açılamadı.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, rüzgarın balık avını güçleştirdiğini, hava normale dönene kadar balıkçıların limanda bekleyeceğini söyledi.
Hava sıcaklığının 16 derece ölçüldüğü kentte, lodosun 2 gün etkili olması bekleniyor.
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