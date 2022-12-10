Bursa’da şiddetli lodos hayatı felç etti

10 Aralık 2022 Cumartesi, 17:32

Bursa’da şiddetli lodos büyük olumsuzluklara sebep vermezken, yurttaşlara da zor anlar yaşattı.

Havanın yağışsız olmasını fırsat bilenler, çarşıya çıktığına çıkacağına pişman oldu. Kısa aralıklarla etkili olan lodos sebebiyle, ellerinde çanta olanlar yakınlarının yardımı ile yürüdü. Saçları bir birine dolananlar ise ne yapacağını şaşırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise Bursa için turuncu uyarısında bulundu. Hafta sonu etkili olması beklenen lodos için şu uyarıda bulunuldu;