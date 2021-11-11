İstanbul'da yarın bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatılacak
Türk Konseyi Sekretaryası Merkez Binası açılışı nedeniyle yarın 10.00 ila 13.00 saatleri arasında bazı yollar trafiğe kapatılacak.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türk Konseyi Sekretaryası'nın yeni resmi merkez binasının açılış programı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:
"Dostluk Yurdu Sokak. Boyacı Ahmet Sokak. Sirkeci Tramvay Durağı dahil Çemberlitaş Tramvay arası tramvay seferleri olmayacak."
Alternatif güzergah olarak Peykhane Caddesi belirlendi.
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li başkandan şehit yakınına hakaret!
- Bu görüntülerden sonra BİM'den açıklama
- Ünlü oyuncu sette yüz felci geçirdi
- Alman banka devinden 'Türkiye' için tahmin
- Küplere bindi yayını terk etti
- Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na fark attı!
- Kılıçdaroğlu'nu kızdıran yorum!
- Peker'in mal varlığına tedbir konulması talep edildi
- İYİ Parti'den koltuk krizine ilişkin açıklama
- Dolar 10 liraya yürüyor!