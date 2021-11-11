İstanbul'da yarın bazı yollar geçici süreyle trafiğe kapatılacak

11 Kasım 2021 Perşembe, 17:57

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türk Konseyi 8. Zirvesi ve Türk Konseyi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Türk Konseyi Sekretaryası'nın yeni resmi merkez binasının açılış programı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

Yarın 10.00-13.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Dostluk Yurdu Sokak. Boyacı Ahmet Sokak. Sirkeci Tramvay Durağı dahil Çemberlitaş Tramvay arası tramvay seferleri olmayacak."

Alternatif güzergah olarak Peykhane Caddesi belirlendi.