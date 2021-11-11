Son dakika: Eyüpsultan'da işyerinde patlama!

11 Kasım 2021 Perşembe, 16:18

Eyüpsultan, Çiftçi Ali Sokak'taki 2 katlı işyerinin birinci katında bulunan saç tokası ve düğme imalathanesinde saat 12.30 sıralarında patlama oldu. Gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği öne sürülen patlamada imalathanenin camları kırıldı.

2 KİŞİ YARALANDI



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda Önül Ünsal ve Burak Çalışkan isimli 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

UFAK ÇAPLI HASAR OLUŞTU



Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Patlama nedeniyle imalathanede ufak çaplı hasar oluştu.