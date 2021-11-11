Son dakika: Eyüpsultan'da işyerinde patlama!
Son dakika haberi.. İstanbul Eyüpsultan'da iki katlı işyerinin birinci katındaki saç tokası ve düğme imalathanesinde meydana gelen patlamada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Eyüpsultan, Çiftçi Ali Sokak'taki 2 katlı işyerinin birinci katında bulunan saç tokası ve düğme imalathanesinde saat 12.30 sıralarında patlama oldu. Gaz sıkışması nedeniyle gerçekleştiği öne sürülen patlamada imalathanenin camları kırıldı.
2 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda Önül Ünsal ve Burak Çalışkan isimli 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
UFAK ÇAPLI HASAR OLUŞTU
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Patlama nedeniyle imalathanede ufak çaplı hasar oluştu.
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