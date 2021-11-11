Jandarma aracı uçuruma yuvarlandı
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde, uçuruma düşen kadın ile kurtarma çalışmaları sırasında araçla uçuruma yuvarlanan jandarma personeli yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çat köyünde cep telefonuyla fotoğraf çekmeye çalışan Saniye Kaplan, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve AKUT ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan jandarma ve AFAD ekipleri, yaralanan Kaplan'ı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.
150 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI
Bu sırada jandarma uzman çavuş T.K. yönetimindeki kamyonet, bölgeye ulaşan ambulansa yol verdiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan T.K. ile Saniye Kaplan, ekiplerin çalışması sonucu sedyeyle yola taşındı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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