Jandarma aracı uçuruma yuvarlandı

11 Kasım 2021 Perşembe, 17:31

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çat köyünde cep telefonuyla fotoğraf çekmeye çalışan Saniye Kaplan, yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve AKUT ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan jandarma ve AFAD ekipleri, yaralanan Kaplan'ı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.

150 METRELİK UÇURUMA YUVARLANDI



Bu sırada jandarma uzman çavuş T.K. yönetimindeki kamyonet, bölgeye ulaşan ambulansa yol verdiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

HASTANEYE KALDIRILDI



Kazada yaralanan T.K. ile Saniye Kaplan, ekiplerin çalışması sonucu sedyeyle yola taşındı. Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.