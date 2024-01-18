İstanbul'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yayınlanma: 18.01.2024 - 17:01

Güncelleme: 18.01.2024 - 17:01

Şişli Halaskargazi Caddesi’nde gerçekleşecek olan “Hrant Dink Ölüm Yıldönümü” anma programı nedeniyle yarın saat 11.00’den program bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirtildi.

Açıklamaya göre trafiğe kapatılacak yollar şöyle:

"Halaskargazi Caddesi iki yönlü olarak trafiğe kapatılacaktır. (Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı caddesi kesişiminden Mecidiyeköy istikametine, Ergenekon Caddesi ile Halaskargazi Cadde kesişimi Pangaltı Kavşaktan Mecidiyeköy istikameti, Tavukçu Fethi Sokak (Ergenekon Cadde Girişinden), Saksı Sokak (Ergenekon Cadde Girişinden), Zafer Sokak çıkışı Halaskargazi Cad. Kesişimi Mecidiyeköy Meydan istikameti trafiğe kapatılacaktır."

Alternatif yollar ise şöyle:

"Valikonağı Caddesi, Şişli istikametine Rumeli Caddesi Abide-i Hürriyet Caddesi ve Ergenekon Caddesi"