İstanbul'da yarın okullar tatil edildi
İstanbul Valiliği yarın kent genelinde tüm okulların tatil edildiğini duyurdu.
İstanbul Valisi Gül, kar yağışı nedeniyle okulların yarın tatil olduğunu duyurdu. Öte yandan kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacak.
Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenmektedir.
Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verilmiştir.
Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, 8 yaş altı çocuğu bulunan kadın çalışanlar ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır.
Vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını, zorunlu olmadıkça özel araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önemle rica ederim.
En Çok Okunan Haberler
-
- Aktrol Bölükbaşı'nı 'besleyen' isimleri açıkladı!
- 10 belediye başkanı AKP'ye katıldı
- MHP’li Adan'dan AKP sıralarına ‘azar’: ‘Terbiyeli ol’
- Hedef gösterilen yaşlı kadın yanarak can verdi
- Bin Ladin'i öldüren askerden radikal karar!
- O korgeneralden anlamlı tavır!
- Neden ‘ikinci parti’ olduğunu açıkladı!
- ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ten hapis cezası aldı
- Arda Güler yönetime iletti! Sezon sonu...
- Erdoğan'dan TÜSİAD'a ağır sözler!