İstanbul'da yasadışı bahis çetesine operasyon: 27 gözaltı

13 Aralık 2022 Salı, 09:32

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin İstanbul'da farklı bankalara ait ATM'lerden cep bank ve QR kod yöntemleri ile yasadışı bahis paraları çektikleri, bu paraları çeşitli yöntemlerle farklı kişi-kurumlara naklederek, haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Suç örgütüne yönelik operasyonda 34 şüphelinin yakalanması amacıyla Esenyurt, Bağcılar, Kağıthane, Bahçelievler, Üsküdar, Fatih, Beylikdüzü, Arnavutköy, Sultangazi, Zeytinburnu ve Eyüpsultan'da farklı adreslere yönelik olarak eş zamanlı operasyon yapıldı.

Şüphelilerden 27'si gözaltına alınırken, 7'sini yakalama çalışmaları devam ediyor.