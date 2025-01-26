İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu: 14 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Yasadışı bahisle mücadele' kapsamında tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul'da 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3'ü çocuk 14 kişi gözaltına alındı.

İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu: 14 gözaltı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 26.01.2025 - 15:43

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda 'Yasadışı bahis' olarak bilinen '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçunu işleyenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yasadışı bahis sitelerine para yatırılmasına aracılık eden şüphelilere operasyon düzenlendi.

İstanbul'un Esenyurt, Beyoğlu, Esenler, Güngören ve Beylikdüzü ilçelerinde tespit edilen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 3'ü çocuk 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 otomatik silah, 1 tabanca, 8 fişek, 4 muhtelif banka kartı, 4 hard disk, yasadışı bahis için kullanılan 10 bilgisayar, 18 telefon ve 21 SIM kart ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Etiketler: #Yasadışı bahis #yasadışı #Operasyon

İlgili Haberler

Gerekçe yasadışı bahis: Sadettin Saran ifade verdi!

Gerekçe yasadışı bahis: Sadettin Saran ifade verdi!
İstanbul'da fenomenlere 'yasadışı bahis reklamı' operasyonu! Gözaltılar var: Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz, Buse Şahin...

İstanbul'da fenomenlere 'yasadışı bahis reklamı' operasyonu! Gözaltılar var: Elanur Bulut, Salim Çato, Zeynep Buse Korkmaz, Buse Şahin...
Yasadışı bahis soruşturması açılmıştı: 'Sadettin Saran'a 6 milyon TL'lik ceza'

Yasadışı bahis soruşturması açılmıştı: 'Sadettin Saran'a 6 milyon TL'lik ceza'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler