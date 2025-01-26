İstanbul’da yasadışı bahis operasyonu: 14 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Yasadışı bahisle mücadele' kapsamında tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul'da 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3'ü çocuk 14 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kamuoyunda 'Yasadışı bahis' olarak bilinen '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' suçunu işleyenlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, yasadışı bahis sitelerine para yatırılmasına aracılık eden şüphelilere operasyon düzenlendi.
İstanbul'un Esenyurt, Beyoğlu, Esenler, Güngören ve Beylikdüzü ilçelerinde tespit edilen 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3'ü çocuk 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 otomatik silah, 1 tabanca, 8 fişek, 4 muhtelif banka kartı, 4 hard disk, yasadışı bahis için kullanılan 10 bilgisayar, 18 telefon ve 21 SIM kart ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Arınç'tan çok konuşulacak 'Kartalkaya yangını' yorumu
- Ünlü fenomen kalp krizi geçirip öldü
- Özüm'ün ablası, otel içinde çektiği videoyu paylaştı
- Yılmaz Tunç'tan açıklama!
- Tunç'tan Özel'e telefon yanıtı
- Her konuda karısına danışan 4 erkek burcu
- Özdağ'dan Yapıcıoğlu'na yanıt
- Fenerbahçe deplasmanda kayıp!
- Gezi eylemlerine ilişkin Çarşı davasında karar
- Ünlü oyuncudan hayranlarını üzen haber