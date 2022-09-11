12 Eylül Pazartesi ulaşım ücretsiz mi? İETT otobüs, metro, metrobüs, vapur saat kaça kadar ücretsiz?
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 19 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, 2022-2023 eğitim öğretim yılına yarın başlayacak. Peki, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk günü İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi olacak?
12 Eylül Pazartesi günü okullar açılıyor. Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrenciler, 5-9 Eylül'de uyum eğitimi almıştı. Bu yıl ortaokul ve liseye başlayacak öğrencilerin uyum eğitimi süreci, yarın uygulanmaya başlayacak ve uyum çalışmaları, 16 Eylül'e kadar sürecek.
İstanbul’da 2 milyon 934 bin 155 öğrenci ile 163 bin 784 öğretmenin 6.840 okulda yeni eğitim –öğretim yılına başlayacak, 16 bin servis aracı trafiğe çıkarak 300 bir öğrenciyi taşıyacak.
12 EYLÜL PAZARTESİ ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?
Okulların açıldığı gün ve devamındaki hafta boyunca trafikte olumsuzluklar yaşanmaması için 12 Eylül 2022 Pazartesi günü 06:00 – 14:00 saatleri arasında toplu ulaşım araçları (bilet Entegrasyona dahil olanlar) ücretsiz olacak. İBB'den yapılan açıklamaya göre Okulların açıldığı gün Metro İstanbul ve İETT’nin 2.248 ek sefer yaparak yaklaşık 500 bin ek yolcu taşıyacak.
Okulların açıldığı ilk 2 gün boyunca okul servis araçlarının arabalı vapurlardan öncelikli olarak faydalanacak. 12 Eylül Pazartesi günü okul servis araçları İSPARK A.Ş.’nin okul çevrelerindeki 89 otoparkından tam gün ücretsiz park edebilecek.
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