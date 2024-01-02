İstanbul'da yeni yılın ilk mesai gününde çekilen fotoğraflar gündem oldu: 'Yorgun ve mutsuz yüzler, tüm ülke gibi...'

İstanbul'da, yılın ilk mesai gününde trafik yoğunluğu nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Duraklarında ve yollarda oluşan kalabalık dikkat çekerken, İstanbulluların yüz ifadeleri de sosyal medyada gündem oldu. O kareler için sosyal medyada "Yorgun ve mutsuz yüzler, tüm ülke gibi" yorumları yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 13:49
İstanbul'da yeni yılın ilk mesai gününde çekilen fotoğraflar gündem oldu: 'Yorgun ve mutsuz yüzler, tüm ülke gibi...'
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Türkiye 1 Ocak tatilinin ardından bu sabah yeni yılın ilk mesai gününe uyandı. İstanbul'da, yılın ilk mesai gününde trafik yoğunluğu nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. 

Duraklarda, toplu taşıma araçlarında ve yollarda kalabalıklar oluştu. 

O FOTOĞRAFLAR GÜNDEM OLDU

İstanbulluların işe veya okula giderken yollarda olduğu anlar da objektiflere yansıdı. O kareler sosyal medyada da gündem oldu.

Söz konusu fotoğraflar için "Yorgun ve mutsuz yüzler, tüm ülke gibi", "Hiçbir detay olmamasına rağmen bu fotoğrafın hangi ülkede çekildiğini anlayabiliyoruz", "Fotoğraflara yakından bakınca yüzü gülen bir tane bile insan göremiyorsunuz" gibi yorumlar yapıldı.

İşte sosyal medyada o kareler için yapılan yorumlardan bazıları...


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