31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık mesai verilir mi?
31 Aralık tarihinin yaklaşmasıyla sorular arttı. 31 Aralık yarım gün mü? sorusu da çeşitli özel sektörlerde çalışan kişiler tarafından merak ediliyor. 'Yılbaşı günü resmi tatil mi?' sorusu araştırılıyor. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık mesai verilir mi?
Özel sektörlerde çalışan kişiler hafta sonu mesai yapmak durumunda kalabiliyor. 31 Aralık’ta da çalışacak kişiler “31 Aralık resmi tatil mi?” sorusunun cevabını merak ediyor. Peki, 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık mesai verilir mi?
31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?
31 Aralık 2023 Pazar gününe denk gelen yılbaşı akşamı resmi tatil değil. Fakat hafta sonu tatil yapan kamu, kurum ve kuruluşları bugün tatil olacak. 1 Ocak 2023 ise Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil takvimine göre, 1 Ocak tüm çalışanlar için tatil olacak.
31 ARALIK'TA ÇALIŞMAK MESAİ SAYILIYOR MU?
31 Aralık Pazar günü resmi tatil kabul edilmediği için mesai sayılmıyor. Buna göre 31 Aralık’ta çalışan kişiler mesai ödemesi alamayacak. Ancak 1 Ocak 2024 Pazartesi günü çalışanlar mesai alabilecek.
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