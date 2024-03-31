İstanbul'da yerel seçim trafiği... Yollar boş kaldı!
İstanbul'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi sürerken yollar boş kaldı.
İstanbul'da oy verme işlemi saat 08.00'da başladı. Yurttaşlar, erken saatlerden itibaren oy kullanacakları okullara gitmeye başladı.
Oy kullanma işleminin sürdüğü megakentte, yurttaşlar oy verdikten sonra güzel havaya rağmen evlerinde kalmayı tercih etti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 4, Avrupa Yakası'nda ise yüzde 8 ölçüldü.
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