Seçimin ilk kavgası Şanlıurfa'dan: Blok oy kullanmak isteyen bir şahsa itiraz eden avukat darbedildi

Yayınlanma: 31.03.2024 - 10:08

Güncelleme: 31.03.2024 - 10:09

Türkiye bugün bir kez daha sandık başına gidiyor. Önümüzdeki 5 yılın yerel yönetimlerin oylanacağı seçimlerde ülke genelinden 61 milyondan fazla seçmen yaklaşık 208 bin sandıkta oy kullanacak.

Yurttaşlar büyükşehirlerde; Büyükşehir Belediye başkan adaylığı, ilçe belediye başkan adaylığı, ilçe belediye meclis üyesi adaylığı, muhtarlık ve ihtiyar heyeti olmak üzere 4 farklı oy kullanacak.

Büyükşehir olmayan illerde ise; il belediye başkanlığı, il genel meclis üyeliği, ilçe belediye meclis üyeliği, muhtarlık ve ihtiyar heyeti için oy verilecek.

SEÇİMİN İLK KAVGASI ŞANLIURFA'DAN GELDİ

Seçim sabahının ilk usulsüzlük iddiası Şanlıurfa'dan geldi.

İddiaya göre Halfeti ilçesine bağlı bulunan Hilali ve Özmüş köyünde bir şahıs 'blok oy' kullanmak istedi.

AVUKAT DARBEDİLDİ

Şahsa itiraz eden avukat darbedildi. Yaşanan olay sonrası tutanak tutulurken olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.