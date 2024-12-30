İstanbul'da yılbaşı gecesi 55 bin polis görev yapacak
İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa'da polis ekiplerince gerçekleştirilen geniş çaplı asayiş uygulamasını denetledi. Yıldız, "Yeni yılda 55 bin polisimiz, güvenlik kuvvetimizle sahadayız, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yeni yıla girmesi için" dedi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, suçla mücadele kapsamında faillerin tespiti ve yakalanmasına yönelik iki ilçede eş zamanlı genel güvenlik ve asayiş uygulaması yapıldı.
Saat 20.00 itibarıyla başlatılan uygulama, Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri koordinesinde, ilgili şube müdürlükleri ile Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet müdürlüklerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Uygulamaya dedektör köpekler de katıldı.
İstanbul Emniyet Müdürü Yıldız da uygulamayı denetlemek için Eyüpsultan Meydanı'ndaki denetim noktasına geldi.
Yıldız burada, “Yeni yılda 55 bin polisimiz, güvenlik kuvvetimizle sahadayız, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde yeni yıla girmesi için” dedi.
Yıldız ayrıca tedbirlerin ağırlıklı olarak altı büyük ilçe için planlandığını söyledi: “Her ilçenin kendine özgün koşullarına ve suç oranlarına göre uygulamalarımızı planlıyoruz. Bugün de 392 ekiple, 784 personelimizle Eyüpsultan ve Gaziosmanpaşa’da yeni yıl öncesi uygulamalarımızı başlattık. Altı büyük ilçemizde yeni yıl tedbirlerimizi ağırlıklı olarak planladık. Diğer tüm ilçelerde, 39 ilçemizde de tedbirlerimiz devam ediyor. Tedbirlerimizi 7/24 planladık, bütün mensuplarımızla sahadayız”
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