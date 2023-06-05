Resmi törene davet edildiler: Yasaklı cemaatler Saray'a da çıktı

Yayınlanma: 05.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 05.06.2023 - 03:00

HÜDA PAR ve Yeniden Refah Partisi gibi partilerin de dahil olmasıyla “Cumhuriyetin en gerici ittifakı” olarak nitelendirilen Cumhur İttifakı’na ilişkin tartışmalar sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün Meclis’te yemin ederek mazbatasını aldı. Ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na giderek göreve başlama törenine katıldı. Yaklaşık 5 bin kişinin davet edildiği belirtilen törende, cemaatçilerin de bulunduğu ortaya çıktı. Özellikle seçim öncesinde Erdoğan’a destek açıklaması yapan cemaatlere özel davet gittiği görüldü.

Törene ilişkin katılımcılara, “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; 3 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 17.00’de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’ne katılımınızı rica ederler” yazılı davetiye gönderildi. Davetiye, 1925’te çıkarılan yasa ile yasaklanan ancak AKP iktidarıyla birlikte vakıf ve dernek adı altında faaliyetlerini hızlandıran ve önleri açılan cemaat ve tarikatlara da gönderildi. Bu kapsamda Adalet ve İçişleri bakanlıklarını ziyaretiyle gündeme gelen İsmailağa’nın önde gelen isimlerinden Adem Şener ve Nurcuların bilinen isimlerinden Sabri Okur da törene katıldı.

‘DERVİŞ DEVLETİ’

İlahiyatçı Prof. Dr. İsrafil Balcı, cemaatlerin iktidarlarla “al gülüm, ver gülüm” ilişkisine girdiğini ve devlete eklemlendiğini vurgulayarak “Kötü örnreklerinin yaşanmasına rağmen geri durmuyorlar. En üst düzeyde bile çağrılıp, ağırlanabiliyorlar” dedi.

(İsrafil Balcı)

Cemaatlerin din içerisindeki yapılardan olmamasına karşın “tanınıyor” konumuna getirildiğini belirten Balcı, “Bu durum, ülkenin ve Cumhuriyetin geleceği açısından tehlikeli. ‘Derviş devleti’ne doğru giden bir süreç var” ifadelerini kullandı.

Balcı, “Bana göre anayasal kurumlar içerisinde bu tarz merdiven altı yapılara yer verilmesi suç. Bu cemaatler artık geleceğimizi tehdit eder boyuta gelecek. Cumhuriyetin değerlerinden kopuş var. Din devleti görüntüsünde bir çizgiye doğru gidiyoruz. Tedirgin edici” diye konuştu.