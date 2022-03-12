İstanbul'da yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor

12 Mart 2022 Cumartesi, 20:46

Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz ve Maltepe ilçelerinde günün ilk saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor.

Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerliyor. Bazı araçlar da kar yağışı nedeniyle rampalarda ilerlemekte zorlandı. Ayrıca vatandaşların da yer yer tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi. Çekmeköy ve Sancaktepe'de de tipi şeklinde görülen kar yağışı etkili oluyor. Şile otobanında seyreden araçlar yoğun yağıştan ötürü güçlükle ilerliyor.

TEM ve D-100 kara yolunda araçlar kar yağışından dolayı yavaş şekilde ilerlerken, büyükşehir ve ilçe belediyelerinin karla mücadele ekipleri, kar yağışı başladığı anlarda tuzlama çalışması yapıyor.

Kar yağışı Avrupa Yakası'nda da etkili olurken, yağış nedeniyle evlerin çatıları, ara sokaklar ve yol kenarındaki yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kent genelinde akşam saatleriyle birlikte şiddetini artıran yağış, Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Barbaros Bulvarı'nda da etkisini sürdürüyor.

Yağış nedeniyle İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşların yürürken zorlandığı gözleniyor. Barbaros Bulvarı'nda ise tipi şeklindeki yağışın etkisiyle araçların ilerlemekte güçlük çektiği görülüyor.

Ayrıca etkili yağış, Avcılar, Beylikdüzü ve Esenyurt'ta da devam ediyor. Avrupa Yakası'nda ise D-100, TEM, Basın Ekspres, Mahmutbey Gişeleri ve E-5 üzerindeki bölgelerde trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

Bu arada, İBB Cep Trafik uygulamasına göre, saat 21.00 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 76 olarak ölçüldü.

METEOROLOJİ GECE SAATLERİ İÇİN UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğinin tahmin edildiğini duyurdu.

MGM’nin İstanbul’la ilgili açıklamasında da “Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olarak olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam ve gece saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.