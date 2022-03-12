Meteoroloji'den İstanbul için turuncu kodlu uyarı!

12 Mart 2022 Cumartesi, 14:49

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu raporuna göre bugün İstanbul genelinde kuvvetli kar sağanakları bekleniyor. Sabah saatlerinde kentte belirli bölgelerde kısa süreli güneş yüzünü gösterirken, kar yağmaya devam etti. Kar fırtınası Sarıyer ve Beykoz başta olmak üzere kentin kuzey ve yüksek kesimlerinde etkili olmaya başladı.

Evlerin çatılarında, balkon ve teraslarda kar kalınlığı bazı bölgelerde 50-60 santimetreye kadar çıktı.

Bugün akşam saatlerinden itibaren ise Avrupa yakası ağırlıklı olmak üzere kar yağışlarının etkisini daha da artıracağı ve yer yer yoğun gök gürültülü kar yağışları görüleceği tahmin ediliyor.

Yaklaşık 12 saat aralıksız yağması beklenen kar yağışının pazar günü öğle saatlerinde etkisini yitireceği tahmin ediliyor. Kentin yüksek bölgelerinde ise yağışın bir süre daha sürmesi bekleniyor.

“ZORUNLU OLMADIKÇA TRAFİĞE ÇIKMAYALIM”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji verilerine göre bu akşam İstanbul’da gök gürültülü kar sağanakları beklendiğini hatırlatarak şu uyarıları yaptı:

“Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun.”