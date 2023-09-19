İstanbul'da yol kenarında erkek cesedi bulundu!

Tuzla’da yurttaşlar tarafından ağaçlık alanda yerde yatan bir kişi olduğu görüldü. Ekipler, yerde yatan yabancı uyruklu erkek şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

İHA
Yayınlanma: 19.09.2023 - 12:04
İstanbul'da yol kenarında erkek cesedi bulundu!
Abone Ol google-news

İstanbul'un Tuzla ilçesine bağlı Orta Mahallesi’nde sabah saat 09.30 sıralarında, cadde kenarındaki ağaçlık alanda yerde yatan şahsı gören yurttaşlar durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

YARA YA DA DARP İZİNE RASTLANMAD!

Olay yerine gelen polis ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yabancı uyruklu 28 yaşındaki N.B.’ye ait olduğu anlaşılan cansız bedende herhangi bir yara ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi.

Cansız beden, olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polisin, olayla ilgili çalışma başlattığı bildirildi.


Player Alanı
beden cansız beden Cenaze İstanbul tuzla ceset

İlgili Haberler

Yaylada kaybolan çocuğun, cansız bedeni gölette bulundu

Yaylada kaybolan çocuğun, cansız bedeni gölette bulundu
Gece zıpkınla denize girdi, sabah cansız bedeni bulundu

Gece zıpkınla denize girdi, sabah cansız bedeni bulundu
İstanbul'da yol kenarında kadın cesedi bulundu!

İstanbul'da yol kenarında kadın cesedi bulundu!

En Çok Okunan Haberler