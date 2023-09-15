Gece zıpkınla denize girdi, sabah cansız bedeni bulundu
Kocaeli'nde, gece 3 arkadaşıyla zıpkınla avlanmak için denize giren Yahya Durmaz (32), kayboldu. Gece yapılan aramalarda ulaşılamayan Durmaz'ın, sabah saatlerinde, kayalıklarda cansız bedeni bulundu.
Körfez ilçesi Hereke sahilinde, gece saatlerinde Yahya Durmaz, 3 arkadaşıyla zıpkınla avlanmak için kayalıklardan denize girdi. Durmaz, bir süre sonra denizde kayboldu.
Durmaz'ın arkadaşları denizden çıkıp polise ihbarda bulundu. Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Deniz polisi ve dalgıçların aramasında, Durmaz'ın izine rastlanmadı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Sabah erken saatlerde tekrar başlayan aramalar sırasında Durmaz, kayalık alanda hareketsiz yatarken bulundu.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Durmaz'ın boğulduğu belirlendi. Polis, Durmaz'ın birlikte denize girdiği arkadaşlarının ifadesini aldı. Yahya Durmaz'ın cenazesi, otopsi için Gebze Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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