İstanbul'da yol kenarında kadın cesedi bulundu!
Başakşehir'de yol kenarında bir kadına ait ceset bulundu. Kadının cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp morguna kaldırıldı.
İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi, Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nin yakınında dün saat 17.00 sıralarında ağaca asılı kadın cesedi bulundu.
Cesedi görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.
Kadının ölüm sebebi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından belirlenecek. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin devam ettiği aktarıldı.
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