İstanbul’da yollar boş kaldı!
İstanbul'da Kurban Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu yaşanmıyor. Saat 09.40 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü. Boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi.
İstanbulluların Kurban Bayramı tatili öncesinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boş kaldı.
İBB’nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 09.40 sıralarında yoğunluk yüzde 9 olarak ölçüldü.
Anadolu Yakası’nda D-100 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde trafiğin oldukça akıcı ve yolların boş olduğu görüldü.
Boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi.
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