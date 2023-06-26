İstanbul’da yollar boş kaldı!

İstanbul'da Kurban Bayramı öncesinde trafik yoğunluğu yaşanmıyor. Saat 09.40 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 9 olarak ölçüldü. Boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi.

İHA
Yayınlanma: 26.06.2023 - 09:53
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İstanbulluların Kurban Bayramı tatili öncesinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boş kaldı.

İBB’nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 09.40 sıralarında yoğunluk yüzde 9 olarak ölçüldü.

Anadolu Yakası’nda D-100 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde trafiğin oldukça akıcı ve yolların boş olduğu görüldü.

Boş kalan yollar havadan dron ile görüntülendi.


İstanbul İstanbullular yol karayolu D-100 Karayolu trafik yoğunluğu

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