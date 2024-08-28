İstanbul’da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı

İstanbul’da görülen şiddetli sağanak ve dolunun ardından yollar sele döndü, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.08.2024 - 12:46
İstanbul’da yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı
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İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle Anadolu Yakası’nın Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde yollar göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un yağış uyarılarının ardından İstanbul’da sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Etkili olan yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Anadolu Yakasının Ümraniye ve Ataşehir ilçelerinde su biriken cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri güçlükle ilerledi.


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