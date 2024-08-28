Meteoroloji İstanbul için saat verdi: 'Sağanak ve dolu' başladı
İstanbul'un batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak başladı. Meteoroloji, sel, su baskını, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugün 10.00-15.00 saatleri arasında kentin batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.
Açıklamada, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.
??Meteorolojik Uyarı— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) August 28, 2024
İstanbul'da Beklenen Yerel Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağışlara Dikkat!@AFADBaskanlik @TC_istanbul pic.twitter.com/EuB88z5x8S
ŞİDDETLİ SAĞANAK VE DOLU GÖRÜLDÜ
Meteoroloji'den yapılan uyarıların ardından İstanbul'da şiddetli sağanak etkili oluyor. Yağışla birlikte megakentte birçok noktada su birikintileri meydana geldi.
BAZI BÖLGELERDE KARA BULUTLAR GÖRÜLDÜ
Yoğun sağanak ve dolunun ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde kara bulutlar görüldü. Kentin bazı yerlerinde akşam saatlerini andıran görüntüler oluştu.
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