İstanbul'da yüksek katlı binaların ortasında 'yayla': Hayvanlarını otlatıyor

Yayınlanma: 27.06.2023 - 13:24

Güncelleme: 27.06.2023 - 13:46

Kurbanlık ve adaklık hayvan yetiştiren Yakup Baş, İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent ile Tahtakale Mahallesi arasındaki bölgede hayvanlarını otlatıyor.

Büyükbaş hayvanları genellikle kapalı alanda besleyen Baş, diğer küçükbaş kurbanlık ve adaklık hayvanları arsada otlatıyor. Koyun, keçi ve oğlakların Ispartakule'deki çok katlı binaların, TEM Otoyolu'nun ve tren hattının yanında otlatılması ilginç görüntüler oluşturuyor.

"İSTANBUL'UN ORTASINDA BİR YAYLA"

Kurbanlıkların maliyetlerinin geçen yıla göre 2-3 kat arttığını ifade eden Yakup Baş, "Geçen sene 2 bin liraya aldığın hayvan bu sene 5 bin lira 6 bin lira. Burası yayla, İstanbul'un ortasında bir yayla. 9-10 senedir burada duruyoruz. Köyü terk ettik burada duruyoruz. Büyükbaşlar içeride. İçeriden kurbanlık isteyen içeriden alıyor yaylım isteyene yaylımdan veriyoruz. Koyunlar 6-7 bin lira, koçlar 9 bin liradan 11 bin liraya kadar satılıyor. 40 bin liradan 130-140 bin liraya kadar büyükbaş var. Kilosu 150'den başlıyor. 170 liraya kadar gidiyor" diye konuştu.

"TÜRKMEN YAYLASININ HAVASI GİBİ"

Baş, "Burasının havası Samsun Alaçam ilçesinin Türkmen yaylası vardır, aynı o yaylanın havası. Hayvan orada da besleniyor burada da besleniyor. Ot da var bu sene yağmur yağdı. Hayvanın eti de lezzetli oluyor" ifadelerini kullandı.