İstanbul'da yürekleri ağza getiren anlar: Metroda raylara atladı, kendisini arayan güvenliğe ‘ölmek istiyorum’ dedi

Yayınlanma: 16.01.2024 - 16:50

Güncelleme: 16.01.2024 - 17:56

İstanbul metrosu yine bir intihar girişimine sahne oldu. Olay, Üsküdar’da bulunan Ünalan metro istasyonunda saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre bir kadın trenin istasyona gelişi sırasında kendisini raylara attı. Trenin durmasıyla olası bir facia önlendi. Ancak kimliği belirsiz kadın, rayların üzerinde durmaya devam etti.

Bunun üzerinde bir güvenlik görevlisi kadını istasyona çıkardı. Kadının görevliye "ölmek istiyorum" dediği duyuldu. İstasyondaki yurttaşlar ise ‘değmez’ diyerek kadını intihardan vazgeçirmeye çalıştı.

O anlar çevredeki bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.