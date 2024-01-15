Esenyurt'ta dehşet anları! 54 yaşındaki Yunan kadın, pasajın çatısından atlayarak intihar etti

Yayınlanma: 15.01.2024 - 21:14

Güncelleme: 15.01.2024 - 21:15

Esenyurt Haramidere’de iddiaya göre Eleni Buluda (54) isimli kadın, bilinmeyen bir nedenle geldiği pasajda bir iki tur attıktan sonra yangın merdivenlerini kullanarak üst katlarına çıktı.

Kadın çatıdan yere atladı. Yurttaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.