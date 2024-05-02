İstanbul'daki 1 Mayıs gözaltılarında 182 kişi serbest bırakıldı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarında gözaltına alınan 217 kişiden 182'si serbest bırakıldı.

AA
Yayınlanma: 02.05.2024 - 10:32
İstanbul'daki 1 Mayıs gözaltılarında 182 kişi serbest bırakıldı
Abone Ol google-news

İstanbul'da yapılan 1 Mayıs kutlamalarında Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve gözaltına alınan 217 kişinin 182'sinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 182'si serbest bırakılırken, Emniyette işlemleri süren 35'inin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izin verilmeyen alanlarda gösteri yapan İstanbul’da 217, Tunceli’de 4, Kahramanmaraş’ta 3 ve Aydın’da 2 olmak üzere toplam 226 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde ülkemiz genelinde siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından 78 ilimizde toplam 210 etkinlik düzenlendi. Miting, yürüyüş, basın açıklaması ve çelenk koyma gibi etkinliklere yaklaşık 241 bin kişi katıldı. İzin verilmeyen alanlarda gösteri yapan, uyarıları dinlemeyen ve polisimize saldıran İstanbul’da 217, Tunceli’de 4, Kahramanmaraş’ta 3 ve Aydın’da 2 olmak üzere toplam 226 şahıs gözaltına alındı. Olaylarda 28 güvenlik görevlimiz hafif şekilde yaralandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün huzur ve güven içinde geçmesini sağlayan bakan yardımcılarımıza, jandarma genel komutanlığımıza, emniyet genel müdürlüğümüze, sahil güvenlik komutanlığımıza, valilerimize, il emniyet müdürlerimize, il jandarma komutanlarımıza, kaymakamlarımıza, ilçe emniyet müdürlerimize, ilçe jandarma komutanlarımıza ve kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum."


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü haberleri 1 Mayıs haberleri

İlgili Haberler

İstanbul'da 1 Mayıs eylemlerinde 217 gözaltı

İstanbul'da 1 Mayıs eylemlerinde 217 gözaltı
Son dakika haberi... Bakan Yerlikaya: Taksim'e ilerlemeye çalışan 210 kişi gözaltında

Son dakika haberi... Bakan Yerlikaya: Taksim'e ilerlemeye çalışan 210 kişi gözaltında
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Korhan Berzeg’in ölümünde korkunç ihtimal!

Korhan Berzeg’in ölümünde korkunç ihtimal!
O ilde bir taraf bahar diğer taraf kar! İşte doğanın sunduğu eşsiz manzara…

O ilde bir taraf bahar diğer taraf kar! İşte doğanın sunduğu eşsiz manzara…
İnşaat ustası isyan etti! 'Karın tokluğuna çalışıp hiçbir şeye sahip olamıyorsun'

İnşaat ustası isyan etti! 'Karın tokluğuna çalışıp hiçbir şeye sahip olamıyorsun'
Porno filminde oynayan itfaiyeci kovuldu! ‘Araba kredim vardı’

Porno filminde oynayan itfaiyeci kovuldu! ‘Araba kredim vardı’
DİSK ve KESK Taksim'e yürümekten vazgeçti: 'Öyle bir şiddet uygulanıyor ki...'

DİSK ve KESK Taksim'e yürümekten vazgeçti: 'Öyle bir şiddet uygulanıyor ki...'
Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde kruvaziyer yolcu trafiğinde rekor

Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde kruvaziyer yolcu trafiğinde rekor
Son Dakika... İstanbul'da yasaklı '1 Mayıs': Özel ve İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler

Son Dakika... İstanbul'da yasaklı '1 Mayıs': Özel ve İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler
Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3’ün ayrılık nedeni ortaya çıktı

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ve rapçi Blok3’ün ayrılık nedeni ortaya çıktı