Son dakika haberi... Bakan Yerlikaya: Taksim'e ilerlemeye çalışan 210 kişi gözaltında

Yayınlanma: 01.05.2024 - 16:11

Güncelleme: 01.05.2024 - 16:25

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı'na çıkmak isteyenlere yönelik polis müdahalelerinde gözaltına alınanların sayısını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, "İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde uyarıları dinlemeyip Taksim Meydanına ilerlemeye çalışan ve polislerimize saldıran 210 şahıs gözaltına alınmıştır" dedi.

Yerlikaya ayrıca, Taksim Meydanı'na çıkan sokak ve caddeleri kapatıp meydana gitmek isteyenlere plastik mermi ve biber gazıyla müdahale eden polis için de "teşekkür" mesajı paylaştı.

Yerlikaya, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kanunsuz gösteri ve yürüyüşüne karşı büyük bir ferasetle, sağ duyuyla karşı koyan; toplumsal olayların nasıl yönetilmesi gerektiği konusunda, dünyadaki tüm polis teşkilatlarına örnek olan İstanbul’daki kahraman polislerimize teşekkür ediyorum.Sizlerle iftihar ediyorum. Milletimizin destek ve duası sizlerle" dedi.