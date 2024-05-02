İstanbul'da 1 Mayıs eylemlerinde 217 gözaltı

Yayınlanma: 02.05.2024 - 09:27

Güncelleme: 02.05.2024 - 09:29

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde izin verilmeyen alanlarda gösteri yapan İstanbul’da 217, Tunceli’de 4, Kahramanmaraş’ta 3 ve Aydın’da 2 olmak üzere toplam 226 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde ülkemiz genelinde siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından 78 ilimizde toplam 210 etkinlik düzenlendi. Miting, yürüyüş, basın açıklaması ve çelenk koyma gibi etkinliklere yaklaşık 241 bin kişi katıldı. İzin verilmeyen alanlarda gösteri yapan, uyarıları dinlemeyen ve polisimize saldıran İstanbul’da 217, Tunceli’de 4, Kahramanmaraş’ta 3 ve Aydın’da 2 olmak üzere toplam 226 şahıs gözaltına alındı. Olaylarda 28 güvenlik görevlimiz hafif şekilde yaralandı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nün huzur ve güven içinde geçmesini sağlayan bakan yardımcılarımıza, jandarma genel komutanlığımıza, emniyet genel müdürlüğümüze, sahil güvenlik komutanlığımıza, valilerimize, il emniyet müdürlerimize, il jandarma komutanlarımıza, kaymakamlarımıza, ilçe emniyet müdürlerimize, ilçe jandarma komutanlarımıza ve kahraman güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum."