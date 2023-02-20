İstanbul'daki 1,2 milyon binanın yüzde 98'i yığma ve betonarme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Kemal Duran, İstanbul'daki bina envanterini paylaşarak, kentteki yaklaşık 1,2 milyon binanın yüzde 98'inin yığma ve betonarme olduğunu söyledi.

AA
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 18:35
İstanbul'daki 1,2 milyon binanın yüzde 98'i yığma ve betonarme
Abone Ol google-news

İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Kemal Duran, Twitter hesabından İstanbul'daki binalara ilişkin şu bilgileri paylaştı: 

"İstanbul'da, yaklaşık 1,2 milyon bina (bağımsız bölüm/hane değil) var şu an için. yüzde 98'i, yığma ve betonarme. 1980 öncesi 260.000, 80-2000 arası 550.000 ve 360.000'i de 2000 yılı sonrası inşa edilmiş. Esas mesele, deprem güvenli olmayan binaların güçlendirilmesi/dönüşümü." 

Duran, "Bu arada, depremden etkilenen 10 ilimizdeki toplam bina sayısını, net olarak hâlâ öğrenemedik" ifadelerini kullandı.


ibb Bina betonarme

İlgili Haberler

İstanbul'da akılalmaz olay: Binanın zeminini gizlice kazarak 1 buçuk metre kaçak kat indi

İstanbul'da akılalmaz olay: Binanın zeminini gizlice kazarak 1 buçuk metre kaçak kat indi
İstanbul Ofis Pazarı raporu: İstanbul’da ofis kiralarının metrekaresi 20 doları geçti

İstanbul Ofis Pazarı raporu: İstanbul’da ofis kiralarının metrekaresi 20 doları geçti
TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar belli oldu mu? TOKİ İstanbul kura listelerine nasıl bakılır?

TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar belli oldu mu? TOKİ İstanbul kura listelerine nasıl bakılır?

En Çok Okunan Haberler