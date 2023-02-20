İstanbul'daki 1,2 milyon binanın yüzde 98'i yığma ve betonarme

Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 18:35

Güncelleme: 20 Şubat 2023 - 18:35

İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Kemal Duran, Twitter hesabından İstanbul'daki binalara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul'da, yaklaşık 1,2 milyon bina (bağımsız bölüm/hane değil) var şu an için. yüzde 98'i, yığma ve betonarme. 1980 öncesi 260.000, 80-2000 arası 550.000 ve 360.000'i de 2000 yılı sonrası inşa edilmiş. Esas mesele, deprem güvenli olmayan binaların güçlendirilmesi/dönüşümü."

Duran, "Bu arada, depremden etkilenen 10 ilimizdeki toplam bina sayısını, net olarak hâlâ öğrenemedik" ifadelerini kullandı.