TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar belli oldu mu? TOKİ İstanbul kura listelerine nasıl bakılır?

Yurttaşlar, TOKİ İstanbul konut başvurusu kabul edilen ve iptal edilenlerin listesini heyecanla bekliyor. Peki, TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar belli oldu mu? TOKİ İstanbul kura listelerine nasıl bakılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 12:16
TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar belli oldu mu? TOKİ İstanbul kura listelerine nasıl bakılır?
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Başakşehir, Esenler ve Arnavutköy'deki TOKİ projeleri için binlerce yurttaş kura başvurusu yapmıştı. Kimlerin kuraya hak kazandığı ise merak konusuydu. ''TOKİ İstanbul kuraya hak kazananlar belli oldu mu?'' sorusu sıklıkla aratılırken TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

TOKİ İSTANBUL KURAYA HAK KAZANANLAR BELLİ OLDU MU?

TOKİ İstanbul kuraya hak kazananların listesi yayımlandı.

TOKİ İSTANBUL KURA LİSTELERINE NASIL BAKILIR?

Adaylar, başvuru sonuçlarına TOKİ'nin resmi internet sitesi olan https://www.toki.gov.tr/Projeler/projeler/istanbul_avrupa.html üzerinden bakabilir.



TOKİ İstanbul Kura

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