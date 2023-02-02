Konsolosluklar bir bir kapanıyor: Ülkelerin terör saldırısı uyarısına iktidar sessiz

Yayınlanma: 02 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 02 Şubat 2023 - 07:00

Fransa, Almanya, İngiltere ve Hollanda’nın “güvenlik endişesi” gerekçesiyle İstanbul’da bulunan başkonsolosluklarını kapatmasının ardından Kanada da yakın bir zamanda Türkiye’de terör saldırısı gerçekleştirebilme tehdidi olduğunu açıklayarak vatandaşlarını uyardı.

27 Ocak’ta ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç, Türkiye’ye seyahat edecek vatandaşlarına olası “terör” eylemlerine karşı uyarılarda bulunmuştu İngiltere Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, “İstanbul’daki kiliseler, sinagoglar, büyükelçilikler/konsolosluklar ve diğer yerlere yönelik terör saldırısı tehdidi bulunmaktadır” denildi.

YURTTAŞ TEDİRGİN

İçişleri Bakanlığı’ndan ya da Emniyet’ten konuya ilişkin bir açıklama yapılmaması yurttaşlarda tedirginliğe yol açtı. Uzmanlar, güvenlik zafiyeti iddialarıyla ilgili Cumhuriyet’e konuştu. Tartışmaların Kuran yakma olayından sonra başladığını anımsatan Eski İstanbul Organize Suçlar Şube Müdürü Adil Serdar Saçan şunları söyledi: “Bu konuda açıklama yapılmaması eksikliktir. Yetkililerin bir an önce açıklama yapması gerekir. Başka ülkelerin istihbaratının gelip bizim ülkemiz içerisinde eylem yapılabileceğini öne sürerek kendi konsolosluklarını kapatması karşısında devletimiz de harekete geçmelidir.” Devletin bu konuda bir karşılık vermesi gerektiğine dikkat çeken Saçan, “Bu konuyla ilgili çalışmalar yapılıyordur ancak acilen kamuoyu bilgilendirilmelidir” dedi.

"TÜRKİYE’NİN İTİBARI SARSILMAK İSTENİYOR"

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan ise söz konusu ülkelerin Türkiye’de bulunan istihbarat örgütlerinin takip edilmesi gerektiğini belirtti. Tantan, “Türkiye’yi güvenilmez, itibarsız ve yatırım yapılmaz bir ülke gibi göstermek istiyorlar” dedi. Emniyet’in terör örgütlerine yönelik yakın zamandaki operasyonlarını da anımsatan Tantan şöyle konuştu: “Türkiye’den bir takım talep içerisinde oldukları belli. Uyarıların nedeni de bu talepler doğrultusunda yapılıyor. Yetkililer bu konu hakkında bir çalışma halinde olabilir.”