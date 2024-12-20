İstanbul'daki AVM'lerde 'hırsızlara yardım' iddiası: 4 özel güvenlik görevlisi yakalandı

İstanbul’da AVM'lerde hırsızlık yapan şüphelilere yardım ettikleri ve kaçışlarını kolaylaştırdıkları iddia edilen eski özel güvenlik görevlisi 4 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin çantası çalınan yabancı uyruklu müşterileri, pasaportlarını bulmuş gibi yaparak 'Pasaportunuz bulundu. Şikayetçi olmanıza gerek yok' diyerek ikna ettikleri iddia edildi.

İstanbul'daki AVM'lerde 'hırsızlara yardım' iddiası: 4 özel güvenlik görevlisi yakalandı
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DHA
Yayınlanma: 20.12.2024 - 13:05

İstanbul’da polise başvuran E.P., İstanbul’da AVM’lerde meydana gelen hırsızlık olaylarında, alışveriş merkezlerinde görevli özel güvenlik personelinin hırsızların kaçışını kolaylaştırdığı ve hırsızlara yardım ettiği iddiasında bulundu.

E.P. yaptığı ihbarda çantası çalınan yabancı uyruklu müşterilerin çantalarının sözde güvenlik görevlileri tarafından bulunduğunu bu kişilerin mağdurları 'Çantanız bulundu. Pasaportunuz içinde. Şikayetçi olsanız da çalınanlar bulunmaz. Polise bildirmenize gerek yok' diyerek ikna edildiğini iddia etti.

4 ŞÜPHELİYE GÖZALTI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada savcılık talimatıyla önce ihbarda bulunan E.P. gözaltına alındı. E.P. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri daha sonra AVM’de eskiden özel güvenlik görevlisi olarak çalışan S.K.(46), O.G.(35), C.Ş.(32)ve Y.S.'yi(34) gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler suçlamaları kabul etmedi.

Şüpheliler sevk edildikleri mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #AVM #hırsızlık #hırsız

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