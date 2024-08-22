İstanbul'daki barajların doluluk oranı yüzde 50'nin altına düştü

Yayınlanma: 22.08.2024 - 09:48

Güncelleme: 22.08.2024 - 10:09

Yaz aylarında az miktarda yağış olması ve kentteki su tüketiminin fazla olması nedeniyle İstanbul barajlarındaki genel doluluk oranında düşüş yaşanmaya devam ediyor.

Doluluk oranı bugün yüzde 50'nin altına düşerek 49.86 oldu.

Barajların doluluk oranları şu şekilde:

Alibey Barajı yüzde 16.26, Büyükçekmece 48.59, Darlık 54.29, Elmalı 58.33, Istrancalar 29.92, Kazandere 16.81, Pabupçdere 29.8, Sazlıdere 51.76, Terkos 63.85 ve Ömerli Barajı yüzde 50.75.