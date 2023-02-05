İstanbul'daki bazı üniversiteler eğitime ara verdi
Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok il ve ilçede okullar tatil edilirken, İstanbul'daki bazı üniversiteler de eğitime bir gün ara verdi.
Boğaziçi Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Değerli Boğaziçi Üniversitesi Mensupları, İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, üniversitemizin kampüslerinde görev yapması gereken personel hariç, eğitime (idari ve akademik olarak) 06 Şubat 2023 tarihinde bir gün süreyle ara verilmiştir" denildi.
İstanbul Medipol Üniversitesi de valiliğin kentteki olumsuz hava koşullarına yönelik yaptığı açıklama sonrası üniversitelerindeki engelli ve hamile personelinin yarın idari izinli sayılacağını bildirdi.
Beykoz Üniversitesi de ön lisans, lisans, yüksek lisans ve hazırlık programlarında gerçekleşecek tüm derslerin çevrim içi yapılacağı belirtildi.
Yeditepe Üniversitesi'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Sevgili öğrencilerimiz, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın (6 Şubat 2023) bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
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