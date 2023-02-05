Son Dakika: Pegasus İstanbul varışlı tüm uçuşları iptal etti!

Pegasus Hava Yolları, olumsuz hava koşulları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı varışlı tüm uçuşlarını iptal ettiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 21:38
Son Dakika: Pegasus İstanbul varışlı tüm uçuşları iptal etti!
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Pegasus, hava muhalefeti nedeniyle yolcularına uçuş iptalleriyle ilgili sosyal medya hesaplarından duyuru mesajı yayımladı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde uçuş iptalleri yaşanmaktadır. 5 Şubat Sabiha Gökçen varışlı tüm uçuşlar iptal edilmiştir."


Pegasus Pegasus Havayolları İstanbul

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