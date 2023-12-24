Özgür Özel, şehit Er Enis Budak ile olan fotoğrafını paylaştı

CHP lideri Özgür Özel, şehit Er Enis Budak ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Özel, "Yan yana fotoğrafımızı görünce bir kez daha kahroldum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.12.2023 - 08:44
Özgür Özel, şehit Er Enis Budak ile olan fotoğrafını paylaştı
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak ile olan fotoğrafını paylaştı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin yüreğini yakan bu kahreden gecede şehit olan Manisalı hemşehrim Enis Budak ile 2020 yılında Manisa Meydanı'nda yan yana fotoğrafımızı görünce bir kez daha kahroldum. Manisa'mızın ve ülkemizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Özgür Özel'in, paylaşımında, Budak ile birlikte çekildikleri bir fotoğraf karesi de yer aldı.


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