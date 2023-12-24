Özgür Özel, şehit Er Enis Budak ile olan fotoğrafını paylaştı
CHP lideri Özgür Özel, şehit Er Enis Budak ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Özel, "Yan yana fotoğrafımızı görünce bir kez daha kahroldum" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak ile olan fotoğrafını paylaştı.
Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin yüreğini yakan bu kahreden gecede şehit olan Manisalı hemşehrim Enis Budak ile 2020 yılında Manisa Meydanı'nda yan yana fotoğrafımızı görünce bir kez daha kahroldum. Manisa'mızın ve ülkemizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Özgür Özel'in, paylaşımında, Budak ile birlikte çekildikleri bir fotoğraf karesi de yer aldı.
Ülkemizin yüreğini yakan bu kahreden gecede şehit olan Manisalı hemşehrim Enes Budak ile 2020 yılında Manisa Meydanı'nda yan yana fotoğrafımızı gorünce bir kez daha kahroldum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) December 23, 2023
Manisamızın ve ülkemizin başı sağolsun. pic.twitter.com/Pg04WPTtvC
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