İstanbul'daki hakim ve savcılar hava koşulları nedeniyle yarın da idari izinli sayılacak
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK), İstanbul'da devam eden hava koşulları nedeniyle hakim ve savcıların yarın da idari izinli sayılmaları kararlaştırıldı.
HSK'den yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre İstanbul'da soğuk hava, yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgar şeklindeki olumsuz hava koşullarının yarın da devam edeceği belirtildi.
Bu kapsamda, İstanbul'da görevli hakim ve cumhuriyet savcılarının yarın idari izinli sayılmalarının kararlaştırıldığı belirtilen açıklamada, "Hakim ve cumhuriyet savcılarının nöbet hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar konulu (3) sıra sayılı yönergemiz kapsamında yürütülmesine karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Hava koşulları nedeniyle İstanbul'daki hakim ve cumhuriyet savcıları bugün de idari izinli sayılmıştı.
İlgili Haberler
- HSK'den hakim ve savcılara sosyal medya rehberi dikkat çekti
- Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'li Semra Güzel hakkındaki soruşturmayı yürütecek
- Adliyede saldırı: Savcıyı, polisi ve katipleri darbetti, serbest kaldı
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Öğrenciler tatil haberini nefesini tutarak bekledi
- ''Helalleşeceğiz, bir araya geleceğiz''
- Ukrayna'dan kaçış; kafileyle İstanbul'a geldiler
- Türk medyası bunu da gördü; Ayçiçeği yağı ile yıkandı!
- Mıkolayiv ve Çernihiv'de infilak etmeyen bombalar temizl
- Doğu Anadolu'da bin 373 köy yolu kapandı
- İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu
- 'Partinin başına geçmek istiyor'
- Telefonunu tamire gönderdi, hayatının şokunu yaşadı
- Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı
En Çok Okunan Haberler
- Yargı noktayı koydu: Kızıl geyik kıyımı durduruldu
- Kerem'den açıklama: Bana Harry Potter diyorlar, çünkü...
- Warner Bros., DC filmlerinin vizyon tarihleri değişti
- Zelenski’den Putin’e: 'Yargılanacaksınız'
- Abramovich'e yaptırımın ardından Chelsea'den açıklama
- Cemil Barlas'a göre doktorlara gerek yok!
- İstanbul'da AVM'lerin kapanma saati değişti
- Erdoğan'ın sözleri üzerinden Koca'ya sağlıkçı tepkisi
- BP ve Shell'den spot dizel yakıt satış kararı
- Uzmanından kadın sağlığında erken teşhis uyarısı