Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'li Semra Güzel hakkındaki soruşturmayı yürütecek

Adalet Bakanlığı, TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan iki fezlekeyi, gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

AA
02 Mart 2022 Çarşamba, 16:09
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'li Semra Güzel hakkındaki soruşturmayı yürütecek
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HDP Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararların bugün Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından TBMM, "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hazırlanan iki ayrı fezlekeyi Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı da bu fezlekeleri Adalet Bakanlığı'na iletti.

Adalet Bakanlığı, fezlekeleri gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Başsavcılık, Güzel hakkındaki soruşturmayı yürütecek. 


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