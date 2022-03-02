Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'li Semra Güzel hakkındaki soruşturmayı yürütecek
Adalet Bakanlığı, TBMM tarafından yasama dokunulmazlığı kaldırılan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında hazırlanan iki fezlekeyi, gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
HDP Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararların bugün Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından TBMM, "silahlı terör örgütüne üye olma" iddiasıyla hazırlanan iki ayrı fezlekeyi Cumhurbaşkanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı da bu fezlekeleri Adalet Bakanlığı'na iletti.
Adalet Bakanlığı, fezlekeleri gereği için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
Başsavcılık, Güzel hakkındaki soruşturmayı yürütecek.
İlgili Haberler
- Son Dakika: HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığı kaldırıldı
- Son dakika | TBMM Hazırlık Komisyonu'ndan Semra Güzel kararı
- Semra Güzel'i Filiz Kerestecioğlu savundu: 'Çözüm Süreci suçsa herkes için suçtur'
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
En Çok Okunan Haberler
- Uçuşa yasak bölge ne demek?
- Ukrayna'dan Haluk Levent'e konser teklifi
- Ahmet Nur Çebi'den anlamlı hareket!
- Emeklilerden zam isyanı: Faturaları yaktılar
- Korkutan araştırma: Aynı anda bulaşabilir
- Zehra Güneş yeni imajıyla şaşırttı
- Başsavcılık, Güzel hakkındaki soruşturmayı yürütecek
- 'Banker Bilo' filmi gerçek oldu
- Daniel Farke, Krasnodar'dan ayrıldı
- Netflix'ten 'Anna Karenina' kararı