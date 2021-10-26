İstanbul'daki imam cinayetinde karar

26 Ekim 2021 Salı, 11:52

İstanbul Bayrampaşa’da 23 Şubat 2020 tarihinde, sosyal medyada kendisini "Metafizik ve biyoenerji uzmanı" olarak tanıtan "Medyum" Muhammed Emin Kırmızıkan ile Yedikule'de bir mescidin imamlığını yapan kardeşi Emrah Kırmızıkan kalabalık bir grup tarafından, bıçaklı saldırıya uğramış, kardeşlerden imam olanı, bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybetmişti.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 4'ü tutuklu 7 sanık, müşteki Muhammed Kırmızıkan’ın anne ve babası ile avukatlar geldi.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar beraatlarını ve tahliyelerini talep etti.

“MUHAMMEDİMİ PARÇA PARÇA EDECEKLERDİ, EMRAH’IM ARAYA GİRDİ O DA ÖLDÜ”

Muhammed Emin ile Emrah Kırmızıkan’ın babası, “Şikâyetim devam ediyor. 16 yerinden Muhammed’imi vuruyorlar, Emrah’ıma 7 defa vuruyorlar. Muhammedimi parça parça edeceklerdi, Emrah’ım araya girdi o da öldü” diye konuştu.

Anne Kırmızıkan ise “Çocuğum 26 yaşındaydı. Üç buçuk aylık bebeği var, 23 yaşında eşi var. Kimsenin tavuğuna kışt demezdi. Benim içimde köz var. Allah rızası için yardım edin. 2 kişiye 8 kişi. Adalet mi bu? Keşke beni öldürseydiniz, oğlumu değil” dedi.

18 YIL 9 AYDAN 37,5 YILA KADAR HAPİS

ANKA'dan Gaye Şeyma Can'ın haberine göre mahkeme başkanı, sanıklar Sabri, Ali ve Ufuk Yüceer, Baran Ozan Korkmaz, Ferhat Yıldırım hakkında, Emrah Kırmızıkan’a karşı “kasten öldürme” suçundan 25 yıl, Muhammet Kırmızıkan’a karşı ise “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan takdir indirimi uygulayarak 12 yıl 6’şar ay toplamda 37 yıl 6’ar ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, Ahmet Yapar, Barış Can Yolaçan ve Furkan Sevencan hakkında ise Emrah Kırmızıkan’a karşı “kasten öldürmeye yardım” suçundan 12 yıl 6’şar ay, Muhammet Kırmızıkan’a karşı da “kasten öldürmeye teşebbüse yardım” suçundan 6 yıl 3’er ay olmak üzere toplamda 18 yıl 9’ar ay hapis cezası verdi.