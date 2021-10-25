Son Dakika... Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili şoke eden detaylar: "3 milyon avro teklif ettiler"

25 Ekim 2021 Pazartesi, 10:01

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 günü vahşice katledilip çöp konteynerinde bulunmuştu. Cem Garipoğlu ise cinayetten 197 gün sonra teslim olmuştu.

Simge Fıstıkoğlu’nun YouTube kanalına konuk olan Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, dava süreciyle ilgili birçok detayı paylaştı.

Davadan çekilmesi için 3 milyon avro teklif edildiğini ifade eden avukat Epözdemir, bu süreçte tehditler aldığını dile getirdi.

Epözdemir'in açıklamasında şunları ifade etti:

"DAVAYI TEK ŞARTLA KABUL ETTİM"

Ailenin avukatlığını nasıl kabul ettiğini anlatan Epözdemir, "Ailenin avukatları görevden ayrılmışlar. Çok değişik iddialarla tehdit edilme durumu var. Karşı taraf çok güçlü, sosyal ekonomik durumu çok güçlü olan bir aile. Hal böyleyken kimse bu görevi kabul etmiyormuş. Münevver Karabulut'un ailesi o dönem parlamentoya "Burada bir yangın var gelin, buna sahip çıkın" diye yazı yazmışlar. O dönem İnsan Hakları Komisyonu üyesi Çetin Soysal bana ricacı olup, "Hocam böyle bir mesele var, bu aile ile ilgilenir misiniz?" dedi. İlk görüşmeden sonra bunu sosyal sorumluluk projesi olarak yaparız, hukuki mücadelemizi de veririz ama ailenin kamuoyuna açıklama yapmaması şartıyla davanın avukatlığını kabul ettim" ifadelerini kullandı.

İnsanın insan olma vasfına aykırı bir cinayetten bahseden avukat Epözdemir, "Olayın oluş şekli, canavarca hisle acı çektirmek. Ortada fotoğraf ve görüntüler var" dedi.

Epözdemir şöyle devam etti:

İnsanın insan olma vasfına aykırı bir cinayetten bahsediyoruz. Bu son derece kan dondurucu detayların olduğu bir süreç. Kafası bedeninden ayrılıyor, vücut valize, kafa gitar kılıfına konuluyor ve bir çöp tenekesine bırakılıyor.

"3 MİLYON AVRO TEKLİF ETTİLER"

"Cem Garipoğlu ile ilk göz göze geldiğiniz anı hatırlıyor musunuz?" sorusuna ise Epözdemir, "Yargılama sırasında çapraz sorguda çok soru sordum. Hatta "Avukat bey çok üstüme geliyor" dedi. Doğrudan soru sorma hakkımız var ve gözünün içine bakarak soru sordum. Soruşturma aşamasındayken göz göze geldik. Aşamalarda tehdit alıyorsunuz. Kurşun yolladılar, "Seni de öldüreceğiz" dediler, mektup yolladılar, 3 milyon euro teklif ettiler. Hepsini savcılığa bildirdim. Nazlı Çelik ise sabah aradı, "Cem Garipoğlu ölmüş" dedi. Ben inanamadım, şaka yapıyor olarak algıladım" dedi.